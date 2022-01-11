Небензя назвал двойными стандартами истерию вокруг российских ЧВК в Мали

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проявлением двойных стандартов истерию вокруг якобы присутствующих в Мали российских частных военных компаний (ЧВК). Об этом пишет ТАСС.

Дипломат заявил, что страны Запада не могут диктовать республике Мали, с кем ей сотрудничать. По его словам, государство имеет право самостоятельно выбирать себе партнеров в деле обеспечения безопасности. Он также назвал лицемерной критику со стороны западных стран действий правительства Мали.

30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Мали имеют право на поиск надежных партнеров для защиты от террористов, особенно после вывода войск Франции с территории страны. По ее словам, из-за закрытия французских военных баз возникла угроза утраты части территорий малийскими властями

Так дипломаты из России отреагировали на заявление 12 европейских стран, — Германии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии — которые осудили размещение боевиков частной военной компании (ЧВК) Вагнера на территории Мали.