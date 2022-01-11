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Обнаружена новая экзопланета массой в половину Юпитера

Международная группа ученых обнаружила экзопланету на расстоянии 25 тысяч световых лет

Фото: Shutterstock

Международная группа астрономов обнаружила на расстоянии десятков тысяч световых лет экзопланету OGLE-2014-BLG-0319Lb массой вполовину меньше Юпитера, которая вращается вокруг М-карлика. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Экзопланета была найдена благодаря методу микролинзирования, который заключается в отслеживании ранее невидимых транзиентов (меняющих яркость объектов). Яркость объекта усиливается, когда на его фоне проходит массивный объект, действующий как гравитационная линза. Это позволяет астрономам выявлять объекты, которые не излучают света или излучают его очень мало.

Событие микролинзирования OGLE-2014-BLG-0319 было зарегистрировано 21 марта 2014 года коллаборацией OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) и командой MOA (Microlensing Observations in Astrophysics). Однако лишь недавно ученые проанализировали сигнал, получив свидетельства о существовании объекта планетарной массы. Как правило, такие сигналы допускают несколько интерпретаций.

Астрономы определили самую вероятную модель, согласно которой новая экопланета имеет массу около 0,49 массы Юпитера и вращается вокруг родительской звезды на расстоянии примерно 3,49 астрономической единицы. Сама звезда является красным карликом с массой около 0,47 массы Солнца и находится на расстоянии 25,2 тысячи световых лет.

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Александр Еникеев
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