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В Минобороны Тайваня сообщили о пропаже с радаров истребителя

Истребитель тайваньских ВВС F-16 пропал с радаров, ведется поиск

Фото: Ann Wang / Reuters

Министерство обороны Тайваня ведет поиск истребителя F-16V тайваньских ВВС, пропавшего во время тренировочной миссии над морем. Об этом сообщает Reuters.

Самолет поднялся в воздух с авиабазы в городе Цзяи во вторник в 14:55 по местному времени (9:55 по московскому). В 15:23 (10:23 по московскому времени) он пропал с радаров. Президент Тайваня Цай Инвэнь поручила приложить все усилия для проведения поисково-спасательной операции и «дальнейшего выяснения причин аварии».

Государственный командно-спасательный центр сообщил, что свидетели видели, как самолет упал в море, а вертолеты и корабли искали пилота.

17 ноября 2021 года в Средиземном море затонул истребитель F-35B Lightning II Королевского ВМФ Великобритании. Пилот успел катапультироваться и был доставлен на британский авианосец Queen Elizabeth. Инцидент произошел во время планового полета.

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Анжелика Бережная
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