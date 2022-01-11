В Минобороны Тайваня сообщили о пропаже с радаров истребителя

Министерство обороны Тайваня ведет поиск истребителя F-16V тайваньских ВВС, пропавшего во время тренировочной миссии над морем. Об этом сообщает Reuters.

Самолет поднялся в воздух с авиабазы в городе Цзяи во вторник в 14:55 по местному времени (9:55 по московскому). В 15:23 (10:23 по московскому времени) он пропал с радаров. Президент Тайваня Цай Инвэнь поручила приложить все усилия для проведения поисково-спасательной операции и «дальнейшего выяснения причин аварии».

Государственный командно-спасательный центр сообщил, что свидетели видели, как самолет упал в море, а вертолеты и корабли искали пилота.

17 ноября 2021 года в Средиземном море затонул истребитель F-35B Lightning II Королевского ВМФ Великобритании. Пилот успел катапультироваться и был доставлен на британский авианосец Queen Elizabeth. Инцидент произошел во время планового полета.