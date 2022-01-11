Российские полицейские спасли женщину от избивавшего ее мужа

В Мурине Ленинградской области полицейские, прибывшие на вызов о домашнем насилии, спасли 35-летнюю женщину, которая была жестоко избита супругом; ее муж скончался после прибытия силовиков. Об этом во вторник, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию позвонили соседи пары, которые слышали крики потерпевшей. Когда силовикам никто не открыл дверь изнутри, им вместе с сотрудниками МЧС пришлось выломать дверь. После этого на них напал 42-летний мужчина в неадекватном состоянии. Позже злоумышленнику стало плохо, полицейские оказали ему первую помощь, однако он все равно скончался до прибытия скорой помощи, по предварительной версии, из-за сердечной недостаточности на фоне употребления наркотиков.

В одной из комнат сотрудники правоохранительных органов обнаружили избитую и находившуюся без сознания жену домашнего тирана. Ее отправили в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на открытую черепно-мозговую травму.

24 ноября 2021 года сообщалось, что в городе Куртамыш Курганской области мужчина несколькими выстрелами из ружья убил жену, а затем совершил самоубийство.