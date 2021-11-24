Россиянин после вахты на Севере убил жену и совершил суицид

СКР: житель Куртамыш застрелил супругу из личной неприязни и покончил жизнь самоубийством

В городе Куртамыш Курганской области мужчина несколькими выстрелами из ружья убил жену, а затем совершил самоубийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Убийство произошло 18 ноября в доме супругов. По версии следствия, мужчина совершил преступление на почве личной неприязни.

Следователи возбудили уголовное дело по статье105 УК РФ («Убийство»). Они намерены установить все обстоятельства случившегося.

Местные жители рассказали, что мужчина вернулся с Севера, где работал вахтовым методом. В семье был разлад, супруги собирались разводиться, возможно это и стало причиной ЧП, передает курганское издание «Меридиана».

Погибшую хоронили в закрытом гробу, потому что ее лицо было сильно повреждено от огнестрельных ранений. «Она была очень талантливая женщина. Работала в доме культуры. Хороший человек», — рассказала Наталья, жительница Куртамыша.