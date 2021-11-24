В Подмосковье пара молодых уголовников убила россиянина

В Московской области была задержана пара молодых уголовников, совершившая убийство 34-летнего россиянина. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 ноября в городе Хотьково ранее судимые 22-летняя девушка и 25-летний мужчина распивали спиртное в гостях у проживавшего в частном доме мужчины. Из-за личной неприязни посиделки переросли в ссору, которая закончилась побоищем — девушка нанесла жертве удар ножом в бедро и шею, а молодой человек нанес раненому мужчине сильный удар в грудь.

Россиянин погиб на месте происшествия, а подозреваемые в убийстве сбежали. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Преступников удалось задержать по горячим следам. Назначен ряд экспертиз, изъяты записи с камер наружного наблюдения. Расследование продолжается.

17 ноября сообщалось, что в Иркутской области задержаны четверо уголовников, которые до смерти забили россиянина ради телефона и банковской карты.