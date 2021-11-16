В российском городе задержали банду разбойников под руководством авторитета Феди

В Тверской области задержана банда, совершившая серию преступлений в городе Кимры. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, группировка из ранее судимых уголовников промышляла разбойными нападениями, вымогательствами и торговлей наркотиками. Руководил ОПГ 31-летний авторитет по фамилии Фируддин, задержанный в марте за кражу. В преступной среде он был известен под кличкой Федя. 16 ноября полиция задержала его сообщников.

При обыске у подозреваемых обнаружили солидный арсенал огнестрельного, травматического и холодного оружия, а также наркотики, боеприпасы, поддельные документы, в том числе и паспорта, специальное оборудование, используемое при угоне автомобилей.

22 октября сообщалось, что в Москве были задержаны три уроженца Екатеринбурга, похитившие мужчину ради шести миллионов рублей.