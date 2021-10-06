Участники ОПГ требовали с российских фур оплату проезда из России в Китай

ФСБ и МВД задержали в Приморье банду, вымогавшую у дальнобойщиков плату за проезд в Китай

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась вымогательством денег у водителей фур при пересечении границы России и Китая. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

Полиция возбудила два уголовных дела. По версии следствия, члены ОПГ искусственно создавали очередь к автомобильным пунктам пропуска «Краскино» и «Пограничный», чтобы создать условия для вымогательства. С дальнобойщиков преступники требовали от 100 до 200 тысяч рублей за возможность подъехать к пункту пропуска и пересечь государственную границу. В случае отказа вымогатели угрожали насилием и повреждением имущества.

Подозреваемые задержаны, проводятся обыски. Также следователи устанавливают другие аналогичные преступления, совершенные участниками ОПГ в городе Уссурийск и приграничных поселках Пограничный и Краскино.