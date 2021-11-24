Задержан зарезавший жену и дочь 59-летний россиянин

В Оренбургской области задержан подозреваемый в расправе над своей семьей россиянин

В Оренбургской области задержан подозреваемый в убийстве жены и дочери 59-летний россиянин. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 ноября в частном доме были найдены тела 58-летней женщины и ее 22-летней дочери. Перед смертью убитым нанесли несколько ударов острым предметом — на телах были колото-резаные раны. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

По предварительным данным, причиной жестокой расправы над семьей стал личный конфликт. Следователями назначены ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

23 ноября сообщалось, что в Новосибирске россиянин из ревности до смерти забил свою сожительницу ногами.