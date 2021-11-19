Россиянин забил до смерти обидевшего мать соседа и получил срок

В Республике Саха (Якутия) к семи с половиной годам строгого режима приговорен 26-летний россиянин, убивший соседа. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 мая пьяный 26-летний житель Верхоянского района зашел в гости к матери. В ходе беседы женщина рассказала, что несколько месяцев назад ее оскорбил и ударил проживающий по соседству мужчина. Разгневанный молодой человек поспешил к соседу и, когда тот открыл дверь, ударил кулаком в лицо. Россиянин упал, после чего осужденный забил его до смерти ногами.

Совершив расправу, молодой человек скрылся с места преступления. Его задержали позже, когда тело погибшего было обнаружено. СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. Осужденный признался в совершенном преступлении. В ходе расследования он также сотрудничал со следствием.

Ранее в октябре сообщалось, что в Республике Башкортостан к шести с половиной годам колонии строгого режима был приговорен заступившийся за женщину россиянин, до смерти забивший ее обидчика.