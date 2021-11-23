Россиянин из ревности до смерти забил свою сожительницу ногами

В Новосибирске убивший из ревности сожительницу россиянин получил семь лет строго режима

В Новосибирске за убийство женщины к семи годам колонии строгого режима был приговорен 47-летний россиян. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в мае 2021 года у пьяного осужденного на почве ревности возник конфликт с 45-летней сожительницей. В какой-то момент он ударил женщину, а затем избил ее ногами, нанеся свыше 30 ударов по голове и телу. В результате россиянин забил свою жертву до смерти.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. Осужденный полностью признал свою вину.

19 ноября сообщалось, что в Якутии к семи с половиной годам строгого режима приговорили забившего до смерти соседа 26-летнего россиянина.