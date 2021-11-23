Выжившую после нападения мужа россиянку с торчащим из лица ножом сняли на видео

СК: в Краснодарском крае мужчина вонзил нож в лицо своей жены, но она выжила

Житель Краснодарского края во время ссоры вонзил кухонный нож в лицо супруге. Выжившую после нападения россиянку с торчащим из лица лезвием сняли на видео. Кадры из приемного покоя местной больницы публикует «Подъем» в своем Telegram-канале. На записи видно, что лезвие вошло рядом с правым глазом, в области носа. Опубликован также рентгенологический снимок.

По данным Следственного комитета (СК), инцидент произошел вечером 19 ноября в одном из домов в переулке Фурманова города Апшеронска. Муж и жена распивали спиртное, когда между ними завязался конфликт. 60-летняя потерпевшая смогла выбежать на улицу и позвать на помощь. Местные жители вызвали скорую и полицию. Женщину доставили в больницу, где ей продолжают оказывать медицинскую помощь.

Врачи установили, что мозговые ткани в результате удара ножом не были задеты, повреждены лишь носовая перегородка, раковина и гайморовы пазухи, уточняет «Подъем». 64-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В августе стало известно, что 20-летняя жительница Новосибирска зарубила мать топором, после чего сожгла ее тело в бане.