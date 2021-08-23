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Россиянка напала на мать с топором и сожгла ее тело в бане

В Новосибирске 20-летняя россиянка убила мать топором и сожгла в бане ее тело
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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Новосибирске 20-летняя девушка напала на мать с топором, а после сожгла ее тело в бане. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянка несколько раз ударила 50-летнюю мать по голове топором во время ссоры. После этого женщина потеряла сознание и скончалась. Чтобы скрыть следы произошедшего, девушка подожгла здание бани, где находилось тело матери.

20-летнюю россиянку задержали, она уже призналась в убийстве. В настоящее время в полиции начали расследование.

Ранее в городе Бор Нижегородской области россиянин заживо сжег свою жену во время ссоры, а после — скрылся. Он облил супругу бензиновой жидкостью для заправки зажигалок. Его жену обнаружили родственники. Медики не смогли ее спасти.

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