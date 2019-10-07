Пьяный россиянин угнал машину с маленьким ребенком и бросил его посреди трассы

В Подмосковье пьяный местный житель угнал незапертый автомобиль, пока его владельцы переносили покупки в дом. В машине в этот момент спала трехлетняя девочка, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, мужчина успел уехать на 14 километров, прежде чем заметил девочку. Тогда он высадил ее на обочине и поехал дальше. Позднее преступник сжег машину.

Плачущего ребенка подобрала проезжавшая мимо женщина и позвонила в полицию, это произошло недалеко от Аверкиевского лесничества. Выяснилось, что к тому моменту девочку уже искали по всему району. Она провела на дороге почти полтора часа, не пострадала, но была сильно напугана.

Угонщика задержали на следующий день, им оказался 24-летний местный житель Юрий Хренов. Сообщается, что ранее его судили за угон автомобиля.

Ранее житель города Мыски в Кемеровской области решил подшутить над сожительницей и выронил ее с четвертого этажа, женщина погибла. По версии следствия, все произошло во время застолья, когда пара вышла на балкон покурить. Мужчина поднял женщину на руки, а затем как бы в шутку начал переваливать ее через перила и не смог удержать.

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