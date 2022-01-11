Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы самые живописные пляжи мира для фотографий в Instagram

Самым популярным пляжем в мире у пользователей Instagram стал Paradise Beach на Пхукете

Фото: Shutterstock

Названы десять самых популярных пляжей мира, фотографиями которых пользователи Instagram чаще всего делятся в социальной сети. Список публикует The Sun со ссылкой на данные LuxuryHotel.com.

Эксперты сопоставили общее число постов в Instagram с длиной береговой линии пляжей. Таким образом они определили какие локации получают больше всего «публикаций на метр».

Материалы по теме:
На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
На крыше мира.Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
8 сентября
«Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Некоторые живут прямо на земле»Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
2 апреля

Лидером рейтинга стал Райский пляж (Paradise Beach) на острове Пхукет с 5966 постами на метр. Второе и третье места заняли пляж Келингкинг (Kelingking) на Бали (3644 публикации) и Южный пляж (South Beach) в Майами (2117 постов). Далее следуют живописные пляжи Бондай-Бич (Bondi Beach) в Сиднее (2075 публикаций) и Понта Негра (Praia de Ponta Negra) в бразильском городе Натал.

В топ-10 также попали пляж Барселонета в Испании, Залив Майя в Таиланде, Эрли-Бич в Австралии, а также Гласс Бич и Венис Бич в США.

Ранее в ноябре туристам назвали самые популярные в Instagram достопримечательности мира. Так, возглавляет список исторический центр Рима — он набрал примерно 61,2 миллиона постов. За ним следуют Рио-де-Жанейро с приблизительно 45 миллионами публикаций и Венецианские лагуны — почти 25,8 миллиона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре рассказали о признаках ухудшения эпидситуации в России
Звезда 90-х втайне от бывшей жены продал их общий дом
Вяльбе назвала Олимпиаду войной
Доктор Мясников назвал неожиданный побочный эффект антибиотиков
Опубликованы кадры пожара в подмосковном доме престарелых
В московском храме вооруженный прихожанин в платье напал на свечницу
Франция выступила за диалог с Россией
Названы самые живописные пляжи мира для фотографий в Instagram
Кадыров объяснил разделение земель с Ингушетией фразой «не считаю вас за людей»
Раскрыта стоимость наряда Кейт Миддлтон на фото в честь ее 40-летия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter