Названы самые живописные пляжи мира для фотографий в Instagram

Названы десять самых популярных пляжей мира, фотографиями которых пользователи Instagram чаще всего делятся в социальной сети. Список публикует The Sun со ссылкой на данные LuxuryHotel.com.

Эксперты сопоставили общее число постов в Instagram с длиной береговой линии пляжей. Таким образом они определили какие локации получают больше всего «публикаций на метр».

Лидером рейтинга стал Райский пляж (Paradise Beach) на острове Пхукет с 5966 постами на метр. Второе и третье места заняли пляж Келингкинг (Kelingking) на Бали (3644 публикации) и Южный пляж (South Beach) в Майами (2117 постов). Далее следуют живописные пляжи Бондай-Бич (Bondi Beach) в Сиднее (2075 публикаций) и Понта Негра (Praia de Ponta Negra) в бразильском городе Натал.

В топ-10 также попали пляж Барселонета в Испании, Залив Майя в Таиланде, Эрли-Бич в Австралии, а также Гласс Бич и Венис Бич в США.

Ранее в ноябре туристам назвали самые популярные в Instagram достопримечательности мира. Так, возглавляет список исторический центр Рима — он набрал примерно 61,2 миллиона постов. За ним следуют Рио-де-Жанейро с приблизительно 45 миллионами публикаций и Венецианские лагуны — почти 25,8 миллиона.