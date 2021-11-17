Названы самые популярные в Instagram достопримечательности мира

Чаще всего пользователи Instagram публикуют в соцсети фото исторического центра Рима. Об этом стало известно из исследования сервиса креативных ресурсов Design Bundles, пишет Travel and Leisure.

Компания изучила, какие туристические достопримечательности, одновременно являющиеся объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, пользователи Instagram фотографируют и помечают геолокацией в соцсети чаще всего. Так, возглавляет список исторический центр Рима — он набрал примерно 61,2 миллиона постов. За ним следуют Рио-де-Жанейро с приблизительно 45 миллионами публикаций и Венецианские лагуны — почти 25,8 миллиона.

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В первую пятерку также вошли Киев, исторические центры Флоренции и Праги. Одной из самых популярных достопримечательностей назван и Санкт-Петербург — город набрал 11,9 миллиона публикаций в сети и занял девятое место рейтинга.

Помимо городов, интересными для путешественников стали и природные объекты. Например, национальные парки Йосемити и Гранд-Каньон в США, ландшафт острова Бали (Индонезия), парк Гереме (Турция), парки Канадских Скалистых Гор, Юрское побережье Дорсета и Восточного Девона (Великобритания), итальянские Доломиты и швейцарские Альпы.

Ранее в сентябре были названы покорившие TikTok туристические достопримечательности — самой популярным направлением у путешественников оказалась Япония. Так, видео с достопримечательностями этой страны набрали более 461 миллиона просмотров. На втором месте расположилась Россия.