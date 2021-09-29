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Названы самые популярные туристические достопримечательности в Европе

Самыми востребованными достопримечательностями Европы названы Эйфелева башня и Лувр
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Фото: Globallookpress.com

Самой популярной туристической достопримечательностью в Европе названа Эйфелева башня во Франции. Об этом сообщает Irish Central со ссылкой на исследование Google Maps.

Второе место по числу запросов в приложении занял храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне. Тройку лидеров замыкает Музей Лувра в Париже. Чуть реже пользователей Google Maps интересовало расположение тематического парка развлечений «Европа-парк» в Русте (Германия) и римский Колизей.

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В топ-10 востребованных достопримечательностей вошли также национальный парк «Плитвицкие озера» в Хорватии, Амальфитанское побережье итальянского полуострова Сорренто и футбольный стадион «Камп Ноу» в Испании.

Ранее в сентябре Япония стала самым популярным туристическим направлением, покорившим пользователей социальной сети TikTok. Ролики с достопримечательностями этой страны набрали более 461 миллиона просмотров.

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