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Россиянка побывала на Кубе и сравнила отдых с советским пансионатом в Анапе

Российская туристка отдохнула на Кубе и возмутилась состоянием отеля

Фото: lorenz narbs / Unsplash

Российская туристка, побывавшая на Кубе, описала отдых словами «хуже, чем в советском пансионате Анапы». Разочарованием от курорта она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению путешественницы, пандемия «окончательно доконала туризм на Кубе»: так, в городе были закрыты почти все заведения. Однако в первую очередь девушку поразила инфраструктура отеля — по ее словам, само здание гостиницы выглядело грязным и ржавым, бассейны на территории никто не чистил, наблюдались перебои с горячей водой, а состояние тренажерного зала она сравнила с уличными площадками старых домов.

«Номера — это единственный плюс, но, может быть, нам достался хороший случайно? Просторный большой номер, удобная кровать. Но ванная комната и сантехника тоже кошмар. Кондиционер не регулируется, только режим сильного холода», — возмутилась россиянка.

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Кроме того, девушке не понравилось ограниченное количество еды на курорте — так, через час в ресторане оставался только хлеб, так как практически все блюда быстро разбирали. Также россиянка призналась, что невозможно было пить никакие напитки, кроме баночного пива. Еще один минус: персонал отеля не соглашался работать без чаевых от туристов.

«Худший отдых в моей жизни, да еще и за такие деньги! Бюджетно на Кубе отдохнуть не получится. Все хорошо, наверное, только в очень дорогих отелях, хотя и это не факт», — считает путешественница.

Ранее в мае 2021 года российская туристка, отдохнувшая на Кубе, рассказала о плюсах и минусах курорта. Больше всего девушку расстроило поведение соотечественников — ее ужаснула громкая речь и музыка отдыхающих на пляже, а также «занимание лежаков» полотенцами.

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Дарья Рыбак
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