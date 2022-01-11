Путин назначил нового посла в Тунисе
Бывший посол РФ в Алжире Александр Золотов назначен послом в Тунисе
Президент России Владимир Путин назначил Александра Золотова новым послом Туниса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Другим указом он освободил от этой должности Сергея Николаева.
Золотов — бывший посол РФ в Алжире, он занимал этот пост с 2011 по 2017 год.
Ранее замдиректора Департамента информации и печати российского МИД Александр Бикантов был назначен послом России в Центральноафриканской Республике. В департаменте информации и печати МИД Бикантов был заместителем директора данного департамента Марии Захаровой — официального представителя внешнеполитического ведомства. Другим указом российский президент освободил от должности Владимира Титоренко.