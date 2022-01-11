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Путин назначил нового посла в Тунисе

Бывший посол РФ в Алжире Александр Золотов назначен послом в Тунисе

Фото: Министерство иностранных дел России

Президент России Владимир Путин назначил Александра Золотова новым послом Туниса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Другим указом он освободил от этой должности Сергея Николаева.

Золотов — бывший посол РФ в Алжире, он занимал этот пост с 2011 по 2017 год.

Ранее замдиректора Департамента информации и печати российского МИД Александр Бикантов был назначен послом России в Центральноафриканской Республике. В департаменте информации и печати МИД Бикантов был заместителем директора данного департамента Марии Захаровой — официального представителя внешнеполитического ведомства. Другим указом российский президент освободил от должности Владимира Титоренко.

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Елизавета Наумова
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