Путин назначил нового посла в Тунисе

Президент России Владимир Путин назначил Александра Золотова новым послом Туниса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Другим указом он освободил от этой должности Сергея Николаева.

Золотов — бывший посол РФ в Алжире, он занимал этот пост с 2011 по 2017 год.

Ранее замдиректора Департамента информации и печати российского МИД Александр Бикантов был назначен послом России в Центральноафриканской Республике. В департаменте информации и печати МИД Бикантов был заместителем директора данного департамента Марии Захаровой — официального представителя внешнеполитического ведомства. Другим указом российский президент освободил от должности Владимира Титоренко.