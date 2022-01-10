Путин отправил заместителя Захаровой послом в Африку
Замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Бикантов стал послом в ЦАР
Замдиректора Департамента информации и печати российского МИД Александр Бикантов назначен послом России в Центральноафриканской Республике. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Другим указом российский президент освободил от должности Владимира Титоренко.
В департаменте информации и печати МИД Бикантов был заместителем директора данного департамента Марии Захаровой — официального представителя внешнеполитического ведомства.
Ранее Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Бывший посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства. Лукьянов ранее занимал должность чрезвычайного посла в Латвии.