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Путин отправил заместителя Захаровой послом в Африку

Замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Бикантов стал послом в ЦАР

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Замдиректора Департамента информации и печати российского МИД Александр Бикантов назначен послом России в Центральноафриканской Республике. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим указом российский президент освободил от должности Владимира Титоренко.

В департаменте информации и печати МИД Бикантов был заместителем директора данного департамента Марии Захаровой — официального представителя внешнеполитического ведомства.

Ранее Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Бывший посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства. Лукьянов ранее занимал должность чрезвычайного посла в Латвии.

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Варвара Кошечкина
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