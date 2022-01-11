Туркменских учителей обязали обновить портреты президента в классах за свой счет

Чиновников, учителей и руководителей предприятий в Лебапском велаяте Туркмении обязали за свой счет обновить портреты президента страны Гурбангулы Бердымухамедова из-за смены цвета его пиджака с черного на темно-синий. Об этом пишет «Радио Азалтык» (подразделение «Радио Свобода», включено Минюстом России в реестр иностранных агентов) со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

Практика регулярной смены портретов туркменского лидера фактически стала традицией в республике с момента обретения ею независимости. При этом в 2022 году, как рассказывают педагоги, новое изображение политика для школьных классов отличается от старого совсем незначительно — оттенком одежды.

«На новом снимке костюм президента темно-синий. И это все. На фото 2021 года его костюм был чернильно-черным. Сейчас он изображен в темно-синем костюме», — рассказал изданию один из бюджетников.

При этом он пояснил, что во всех магазинах страны официально установленный вариант портрета Бердымухамедова вместе с рамкой стоит около 100 манатов (около 2100 рублей), а без рамки — 60 манатов (1200 рублей). Желающие сэкономить учителя и чиновники вешают новый портрет, сохраняя старую окантовку.

По данным издания, власти региона установили срок замены фотографий политика до 15 января. Обновлению подлежат и крупные портреты, вывешенные на входе в крупные госучреждения. Их стоимость может достигать 150 манатов (3200 рублей).

Ранее президент Туркмении захотел потушить горящий газовый кратер Дарваза, прозванный в народе «Врата ада». Бердымухамедов счел нерациональным горение голубого топлива, которое можно было бы отправить на экспорт. Он также предположил, что «Врата ада» могут негативно влиять на здоровье местных жителей и экологию страны.