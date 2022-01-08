Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Туркмении потушат «Врата ада»

Президент Туркменистана Бердымухамедов распорядился потушить газовый кратер «Врата ада»

Фото: Tormod Sandtorv / Wikipedia

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить расположенный в Дашогузской области горящий газовый кратер Дарваза, называемый в народе «Врата ада». Он дал поручение в пятницу, 7 января, во время заседания правительства, передает Turkmenportal.

По словам главы Туркмении, идущий из-под земли газ негативно влияет на здоровье местных жителей и экологическую обстановку.

Также Бердымухамедов отметил, что расходуется природный газ, который можно было бы экспортировать. Он поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову найти способ потушить кратер и призвал привлечь ученых в случае необходимости.

В ноябре 2021 года власти Туркмении запретили местным жителям без специального разрешения посещать «Врата ада».

Кратер Дарваза появился в 1971 году на месте скопления подземного газа. До этого там находилась буровая вышка, однако она провалилась в подземную пустоту. Чтобы выходящие наружу газы не отравляли людей и скот, власти решили поджечь кратер. Предполагалось, что огонь на месторождении потухнет спустя несколько дней, однако топливо продолжает гореть уже 50 лет.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский сенатор уличил Блинкена в незнании истории
В Туркмении потушат «Врата ада»
В новом году россияне вновь столкнутся с дефицитом легковых автомобилей
Посол России назвал последствия военного вмешательства Запада
Российский посол ответил на заявления Госдепа о миротворцах ОДКБ в Казахстане
Врач назвал тревожный симптом серьезных заболеваний
Посол России в США высказался о расширении НАТО на Восток
Ветеран спецназа назвал причину беспорядков в Казахстане
Москвичка рассекретила недобросовестных охранников
На Украине назвали главную проблему с газом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter