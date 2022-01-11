В США оценили готовность России к «добросовестным» переговорам по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге с журналистами рассказала, как США оценивают готовность России вести серьезные переговоры по сложившейся вокруг Украины ситуации. Она отметила, что пока рано делать какие-либо выводы, сообщает ТАСС.

«Во-первых, я скажу, что еще слишком рано говорить, серьезно ли Россия настроена на дипломатический путь, готовы ли они серьезно и добросовестно вести переговоры. Или же они будут использовать переговоры как предлог для заявлений о том, что дипломатия не могла сработать», — заявила Псаки.

Кроме того она подчеркнула, что Вашингтон все так же пристально наблюдает за активностью Москвы у границ с Украиной, а также назвала дипломатию наилучшим из возможных путей для эскалации ситуации.

Ранее стало известно, что Париж выступил за поддержание каналов диалога с Москвой по вопросам безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.