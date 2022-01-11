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Названы лучшие страны для совмещения путешествий с удаленной работой

Momondo: Португалия названа лучшей страной 2022 года для путешествий и удаленной работы

Фото: Unsplash

Португалия названа лучшим направлением 2022 года для тех, кто хочет совместить удаленную работу с путешествиями. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий Momondo, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, эксперты отметили комфортный климат в стране, низкий уровень преступности, большой выбор развлечений, а также относительно невысокие цены. Еще один плюс — работающие на удаленке могут получить специальную визу для въезда в Португалию.

В тройку лидеров государств с оптимальными условиями для труда и отдыха вошли Испания и Румыния. В топ-10 также оказались Маврикий, Япония, Мальта, Коста-Рика, Панама, Чехия и Германия.

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Россия заняла 48-ю строчку рейтинга, обогнав в том числе Швейцарию, Новую Зеландию, США и Черногорию. По словам экспертов, такая позиция обусловлена низкими ценами на бензин, высокой транспортной доступностью и недорогому прокату автомобилей. «Кроме того, Россия — один из чемпионов мира по числу театров, музеев и галерей на душу населения», — уточняется в исследовании.

Всего в рейтинг вошли 111 стран мира. Специалисты проанализировали направления по 22 факторам в шести категориях: цены на продукты и жилье, бытовые расходы, стоимость и доступность транспорта, здоровье и безопасность, условия для удаленной работы, социальная жизнь и погода.

Ранее в январе эксперты в сфере финансов назвали самые выгодные месяцы 2022 года для планирования отпусков. Россиянам порекомендовали отправляться в путешествия в марте, августе, сентябре и декабре, но при этом воздержаться от отпуска в январе. Поясняется, что граждане трудятся в январе на десять дней меньше, однако получают такой же оклад — соответственно, рабочий день становится дороже.

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Мария Гейн
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