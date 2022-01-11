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Названы самые угоняемые автомобили в России

«АльфаСтрахование»: самой угоняемой моделью автомобилей в 2021 году стала Hyundai Santa Fe

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Самыми угоняемыми моделями автомобилей к концу 2021 года в России назвали Hyundai Santa Fe (12 процентов угонов), Mitsubishi Outlander (11 процентов) и Kia Rio (10 процентов). Об этом говорится в исследовании сервиса «АльфаСтрахование», результаты которого есть в распоряжении« Ленты.ру».

В топ-5 рейтинга вошли модели Kia Sportage (8 процентов угонов) и Kia Sorento (7 процентов угонов). По пять процентов пришлось на модели Hyundai Tucson, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Топ-10 списка замкнули Toyota RAV 4 (4 процента угонов) и Toyota Land Cruiser Prado (2 процента).

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По данным экспертов, японская Toyota впервые не попала в топ-5 списка, хотя была лидером в 2020 году. В сервисе отметили, что количество угонов уменьшается на фоне пандемии. В сравнении с 2020-м показатель снизился на 33 процента, несмотря на то, что специалисты прогнозировали обратное.

«Ожидалось, что по мере снятия антиковидных ограничений и возвращения к привычной жизни, число заявляемых угонов в стране будет расти. Но статистика показывает обратное — количество хищений пока все еще снижается. Возможно, это связано с тем, что границы многих государств до сих пор закрыты. Это сильно осложняет сбыт краденных автомобилей», — пояснили в сервисе.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что больше всего в 2021 году в России было угнано автомобилей марок Hyundai Solaris и Kia Rio. Также популярными среди угонщиков были названы автомобили марок Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento.

Нина Ташевская
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