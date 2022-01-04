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Названы самые угоняемые автомобили в России в 2021 году

Популярные среди угонщиков марки автомобилей в 2021 году: Hyundai Solaris и Kia Rio

Кадр: Константин Кокошкин / АГН «Москва»

Больше всего в 2021 году в России было угнано автомобилей марок Hyundai Solaris и Kia Rio. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также популярными среди угонщиков были названы автомобили марок Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento.

Согласно данным статистики МВД, за 11 месяцев 2021 года в России зарегистрировали более 1,7 тысячи угонов — на 12 процентов ниже показателя 2020 года. При этом за 2021 год раскрываемость преступлений составила 96 процентов.

Как сообщают эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека», самые высокие показатели по угонам в Москве и Московской области, Чеченской Республике, Курской, Иркутской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Ленинградской областях, а также в Ставропольском крае, Крыму и Санкт-Петербурге. Самые низкие — в Северной Осетии, Алтайском крае, Башкирии, Мордовии, ХМАО, Вологодской, Рязанской, Тверской, Тульской, Липецкой, Астраханской, Костромской и Калининградской областях.

В декабре 2021 года онлайн-сервис «Автотека» вычислил наименее угоняемые в России автомобили. Так, наименьший интерес у преступников вызывали Lada Kalina, Kia Picanto, Nissan Tiida и Micra, а также Renault Symbol, Hyundai Matrix, Chevrolet Spark, Volkswagen Golf и Tiguan.

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Дарья Рыбак
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