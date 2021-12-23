Названы наименее угоняемые автомобили

Онлайн-сервис «Автотека» вычислил наименее угоняемые в России автомобили. Об этом пишут «Известия».

Выяснилось, что наименьший интерес у преступников вызывали Lada Kalina, Kia Picanto, Nissan Tiida и Micra, а также Renault Symbol, Hyundai Matrix, Chevrolet Spark, Volkswagen Golf и Tiguan. Кроме того, угонщики не обращали внимание на Toyota Auris, Mitsubishi Carisma и Ford Fiesta. Самыми же часто угоняемыми стали Hyundai Solaris, Kia Rio, а также Mazda 3.

В премиум-сегменте непопулярными у воров оказались Mercedes-Benz A-класса, BMW 1-й серии, Audi Q3, Porsche Panamera 4, Volvo S40 и XC70, а также Land Rover Freelander, Infiniti QX50, Lexus IS и Jaguar F-Pace.

Также выяснилось, что на шанс угона влияет цвет автомобиля. По утверждению ведущего специалиста страхового представительства Finist Владимира Петрова, чаще всего крадут машины, которые способны затеряться в общем потоке, а красные, желтые или синие автомобили угоняют гораздо реже.

18 декабря сообщалось, что Владислав Горанов, в прошлом занимавший пост министра финансов Болгарии, попытался выехать из страны на машине, угнанной на территории России. Экс-чиновник взял автомобиль в аренду, однако при попытке пересечь границу с Сербией его остановили. «Горанов был остановлен на болгарско-сербской границе за рулем арендованного автомобиля из списка российских угнанных транспортных средств Интерпола», — говорилось в сообщении Болгарского национального радио.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим заявил, что в настоящее время от угона не застрахован практически ни один автомобиль. По его словам, чтобы защитить свою машину от угона стоит ориентироваться на статистику краж, и подбирать более продвинутые системы охраны для более популярных у злоумышленников моделей.