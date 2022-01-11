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В России заявили об обесценивании угроз Запада

Постпред Ульянов: из-за постоянных повторений угрозы Запада в адрес РФ могут обесцениться
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов . Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что из-за постоянных повторений угрозы Запада в адрес Москвы могут обесцениться. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Какие самые популярные слова в западном политическом лексиконе? Вы сможете без труда догадаться: "последствия, последствия, последствия"... и "они заплатят за это"», — отметил он.

Ульянов напомнил западным коллегам о правиле: «если повторять одну и ту же угрозу 1001 раз, она обесценивается».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции против Москвы. Она назвала подобные действия Вашингтона «классикой». «По-разному пытаются переломить нас, сломить наш дух», — подчеркнула российский дипломат.

Марина Совина
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