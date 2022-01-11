Названы самые желанные направления для путешествий у россиян в 2022 году

Больше всего россияне мечтают побывать в Италии, Турции или на Мальдивах. О самых желанных направлениях для путешествий в 2022 году стало известно из опроса сервиса планирования поездок Ozon Travel, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, шесть процентов респондентов признались, что если бы у них была возможность бесплатно отправиться в любую страну, они выбрали бы Италию. По пять процентов участников опроса мечтают о Турции и Мальдивах. Также выяснилось, что россияне в возрасте от 18 до 30 лет хотели бы побывать в США, Южной Корее и Японии, а более возрастная категория (от 40 до 50 лет) интересуется поездками в Таиланд, Испанию и Грецию, где можно совмещать пляжный и экскурсионный отдых.

При этом туристов старше 50 лет привлекает премиальный отдых в таких странах как Мексика, Сейшелы и Швейцария. Примечательно, что большинство респондентов (44 процента) хотели бы отправиться в путешествие мечты летом, весной — 21 процент, осенью — 14 процентов, зимой — 11 процентов. Для оставшихся 10 процентов время года не имеет значения.

Отмечалось, что 65 процентов опрошенных взяли бы с собой в желанную поездку супруга или партнера, 37 процентов предпочли бы отдохнуть с детьми, еще 26 процентов — в компании друзей или родственников. Восемь процентов отправились бы в путешествие мечты в одиночестве.

Ранее в январе россияне поделились планами путешествий на 2022 год. Так, 86 процентов опрошенных планируют больше путешествовать в новом году, при этом 77 процентов хотели бы отправиться за границу. Среди российских мест лидером стал Байкал, за ним следуют Камчатка и Алтай.