На западе России приступили к учениям около 3000 военных

Около 3000 российских военнослужащих приступили к учениям в Центральном федеральном округе (ЦФО) на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«Около 3000 военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях», — говорится в сообщении.

В ходе учений военные отработают боевое сотрудничество различных формирований, отточат профессиональное мастерство, и освоят новую тактику выполнения огневых задач.

Отмечается, что в учениях примут участие танки Т-72Б3, а также боевые машины пехоты БМП-2. Всего в боевой подготовке задействуют до 300 единиц боевой техники.