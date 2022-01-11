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Пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову выписали из больницы

Певица Марина Хлебникова сообщила о выписке из больницы после двух месяцев лечения

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Пострадавшую при пожаре российскую певицу Марину Хлебникову выписали из больницы после двух месяцев лечения. О выписке сама артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада. Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу пока у друзей, которые помогали мне все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев», — говорится в публикации исполнительницы.

Пожар в квартире певицы на улице Ратной в Москве произошел 18 ноября 2021 года. Сообщалось, что после инцидента Хлебникова находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Знаменитость сильно пострадала во время пожара и получила многочисленные ожоги.

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Марина Погосян
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