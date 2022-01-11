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На Украине признали победу России в переговорах с США

Экс-министр экономики Украины Суслов: Россия одержала победу в переговорах с Вашингтоном

Фото: Pixabay

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов признал, что России удалось одержать победу в переговорах с США, заставив Вашингтон обсуждать безопасность Москвы. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Наш», передает РИА Новости.

«[Президент России Владимир] Путин заставил американцев обсуждать вопрос безопасности России. Они к этому стремились. Им сейчас не нужно договориться о чем-то конкретно, но они выдвинули конкретный план», — заявил экс-министр.

По его мнению, Вашингтон должен отчетливо понимать, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России и может закончиться «термоядерной войной».

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США хотят продолжения переговоров с Россией. Она назвала прошедшую в Женеву встречу по гарантиям безопасности «обменом взглядами». Диалог был конструктивным, его стоило провести, отметила замгоссекретаря США.

Переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США проходили 9-10 января в Женеве. 10 января диалог длился около 7,5 часа. Встреча проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и без участия журналистов.

Марина Совина
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