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Число задержанных во время протестов в Казахстане превысило девять тысяч

МВД: 9900 человек задержано правоохранителями в Казахстане во время беспорядков

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В Казахстане число задержанных во время протестов превысило девять тысяч: правоохранители задержали 9,9 тысячи человек. Об этом во вторник, 11 января, сообщает Telegram-канал KazTAG со ссылкой на МВД.

«9900 человек задержано правоохранителями в Казахстане (МВД)», — говорится в сообщении.

9 января число задержанных во время протестов превысило пять тысяч человек.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Начавшийся мирно протест перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе столкновений граждан и полиции погибли десятки и пострадали сотни людей. На помощь казахстанским силам отправились войска ОДКБ, в том числе части армии России.

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Марина Совина
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