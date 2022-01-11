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Захарова ответила на угрозы бывшего главы МИД Польши

Захарова назвала евродепутата от Польши «жертвой концепции гендерного разнообразия»

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление евродепутата от Польши Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам», в личном Telegram-канале.

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — написала Захарова.

11 января в личном Twitter-аккаунте евродепутат от Польши и бывший глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия «получит по яйцам». Он назвал свое заявление ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора. Польский политик решил поддержать уровень дискуссии в Восточной Европе.

Ранее эксперты агентства «Евразийские стратегии» МГИМО в своем ежегодном докладе «Международные угрозы» призвали Россию готовиться к новым провокациям со стороны НАТО. Одной из таких провокаций, по словам аналитиков, может стать попытка Польши сорвать диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности и безопасности в Европе.

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Дмитрий Сотак
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