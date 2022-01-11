Зеленский заявил о готовности договориться по Донбассу с Россией

Украина готова предметно договориться с Россией насчет урегулирования конфликта в Донбассе в рамках нового саммита «нормандской четверки». Сообщение об этом появилось на официальном сайте президента республики Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба политика, в понедельник, 11 января, в Киеве прошла официальная встреча украинского руководства с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном. Стороны обсудили вопросы активизации работы в нормандском формате.

По словам главы государства, украинские дипломаты уже передали своим коллегам сведения об имплементации Минских соглашений и предыдущих решений «четверки» насчет Донбасса. «И мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины обсудил Донбасс со своим коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассисом. Политики также затронули тему украинских реформ и вопросы организации конференции по их оценке, которая состоится в альпийском Лугано в июле 2022 года.