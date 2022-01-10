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Президент Швейцарии обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Президент Швейцарии Кассис обсудил с Зеленским ситуацию на украинской границе
Иньяцио Кассис

Иньяцио Кассис. Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис по телефону обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию на Украине в день переговоров России и США в Женеве. Об этом президент сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Содержательный разговор с президентом Зеленским. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе. Швейцария поддерживает предотвращение дальнейшей эскалации» — написал Кассис.

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14 декабря

Швейцарский президент также рассказал, что в ходе диалога была затронута тема проведения реформ на Украине и организации конференции по оценке реформ в этой стране, которая пройдет в швейцарском Лугано в июле 2022 года.

Ранее в Женеве начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Встреча проходит в закрытом формате. Основные темы российско-американских консультаций — вопрос о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений. Главами российской делегации назначены заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

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Анжелика Бережная
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