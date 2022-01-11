Кадыров объяснил разделение земель с Ингушетией фразой «не считаю вас за людей»

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил забрать «оставшиеся села» у Ингушетии, если не прекратятся заявления о незаконном разделении территорий. Видео выступления руководителя региона на заседании оргкомитета по подготовке к 100-летнему юбилею со дня образования Чеченской автономии опубликовано в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный», перевод его фраз приводит «Кавказский узел» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«Обращаюсь сейчас к тем провокаторам, я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю», — заявил Кадыров.

Глава региона также призвал провокаторов «закрыть рты». «Пишут в интернете, что Рамзан — наш враг. Выпишите имена свои на листочек, если вам хватит мужества со мной враждовать. Если вы говорите, что я ваш враг, то я действительно враг для тех, кто так говорит», — сказал он. По мнению Кадырова, подобные «провокации» могут привести к беспорядкам, которые наблюдаются в Казахстане. «Под предлогом поднятия цен на газ, была выпущена определенная группа людей, а остальные просто присоединились и делают свои дела. Поэтому нельзя допускать эти искры, потому что, когда горит, то уже тяжело потушить», — объяснил он, не уточив, о каких заявлениях идет речь.

В ходе того же выступления Кадыров резко раскритиковал ингушскую общественность после того, как бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзхиев публично извинился за объятие с ним. «Призвали извиниться за объятия со мной. Когда такое недостойное поведение имело место быть между нашими народами? [...] Я просил его обняться со мной? Я подзывал его к себе?» — заявил он.

В ноябре 2021 года Кадыров грозился силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». Заявление Кадырова прозвучало на фоне сообщений о ремонтных работах в граничащем с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района. Пользователи сети назвали происходящее очередной провокацией соседей. Кадыров в ответ напомнил о своем визите в Ингушетию и заявил, что просил провокаторов не портить союз между двумя народами.

В 1993 году Руслан Аушев, занимавший должность президента Ингушетии с 1993-го по 2001 год, заключил с Дудаевым соглашение, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. Однако окончательной демаркации границы не произошло, и в 2012 году Кадыров попросил федеральный центр об установлении административной границы с Ингушетией. В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега в присутствии занимавшего тогда пост представителя президента России в СКФО Александра Матовникова подписали соглашение об установлении границы. В соответствии с документом Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Ингушетия в свою очередь передала Чечне равноценную территорию на границе с Малгобекским районом.