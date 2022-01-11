Кадыров резко раскритиковал извинившегося за объятие с ним ингушского чиновника

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал ингушскую общественность после того, как бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзхиев публично извинился за объятие с ним. Об этом сообщает «Фортанга».

«Призвали извиниться за объятия со мной. Когда такое недостойное поведение имело место быть между нашими народами? [...] Я просил его обняться со мной? Я подзывал его к себе?» — заявил Кадыров.

Он также раскритиковал муфтия Ингушетии Иссу Хамхоева и пригрозил обнародовать полные записи его речи. О каких выступлениях идет речь, не уточняется. «(...) Не должен плести интриги, очернять лицо мюрида. Ты никогда не был муфтием и не будешь!» — сказал глава Чечни.

Видео с выступлением руководителя региона появилось в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный». В подписи к ролику говорится, что Кадыров «сделал заявление в адрес провокаторов, которые безосновательно заявляют, что власти Чеченской Республики якобы незаконно отняли у них территорию». Глава Чечни сравнил происходящее с ситуацией в Казахстане, где со 2 января проходят протесты и беспорядки из-за повышения цен на газомоторное топливо.

Ранее Хадзхиев извинился перед тейпом за то, что обнял главу Чечни, встретив его на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева. «Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас», — говорится в аудиозаписи чиновника.

В октябре 2021 года между Чечней и Ингушетией начался новый конфликт из-за земель. Жителей Ингушетии возмутили ремонтные работы на границе, они сочли это очередной провокацией соседей. В ответ глава Чечни пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». По словам Кадырова, если ингуши захотят жить на чеченских землях, их предоставят в аренду. Угрозу Кадырова подтвердил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отметив, что, по его мнению, ингушская сторона занимается провокациями.

