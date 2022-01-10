Ингушский чиновник извинился за объятие Кадырова

Бывший руководитель республиканского управления по делам религий Ингушетии Яхья Хадзхиев извинился перед тейпом за то что, обнял главу Чечни Рамзана Кадырова, встретив его на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева. Об этом сообщает «Фортанга».

«Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас», — говорится в аудиозаписи чиновника, попавшей в распоряжение издания.

Отмечается, что незадолго до этого в сети распространилось видео встречи ингушской делегации с Кадыровым, кадры вызвали недовольство тейпа Хадзиевых. В Instagram-аккаунте «Чечня онлайн» видео появилось 5 января c подписью «ингушская делегация выразила уважение Рамзану Кадырову».

«Ингушская делегация тепло поприветствовала и выразила слова уважения главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову на торжестве по случаю женитьбы сына потомка Кунта-Хаджи Кишиева — Сайфуддина Ибрагима Кунта в Грозном», — говорится в сообщении.

Официальных данных о времени и месте этой встречи нет.

Кунта-хаджи Кишиев — исламский проповедник времен Кавказской войны, чеченский суфийский шейх, основатель движения зикристов. Он стал духовным лидером для многих поколений чеченцев. Рамзан Кадыров обновил все святые места, связанные с его именем в республике.

В октябре 2021 года между Чечней и Ингушетией начался новый конфликт из-за земель. Жителей Ингушетии возмутили ремонтные работы на границе, они сочли это очередной провокацией соседей. В ответ глава Чечни пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». По словам Кадырова, если ингуши захотят жить на чеченских землях, их предоставят в аренду. Угрозу Кадырова подтвердил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отметив, что, по его мнению, ингушская сторона занимается провокациями.