Раскрыты траты россиян на зимние развлечения

Две трети россиян тратят на зимние развлечения от 5 до 20 тысяч рублей Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Ozon. В опросе приняли участие более 1,5 тысяч человек.

Отмечается, что треть граждан тратят на развлечения 5-10 тысяч рублей за сезон. Еще 31 процент выделяют 10-20 тысяч рублей, а 25 процентов — 20-30 тысяч рублей за сезон.

По данным опроса, самыми популярными зимними активностями являются прогулки. Такой вид развлечений выбрали 28 процентов респондентов. Также россияне любят игру в снежки (26 процентов) и катание на санках (25 процентов). Каждый пятый житель страны также лепит снеговиков, ходит на каток или катается на снегокате. При этом 15 процентов увлекаются тюбингом, шесть процентов купаются в проруби, а четыре процента признались, что не любят зиму и стараются реже выходить из дома.

Ранее специалисты сервиса «СберУслуги» раскрыли сумму трат россиян в бьюти-сфере перед Новым годом. Эксперты заявили, что спрос на услуги парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса, а также на коррекцию бровей и ресниц заметно вырос в предверии праздников. Отмечается, что таким образом поход в салон красоты обойдется россиянам минимум в 5300 рублей. Однако Москве и Санкт-Петербурге тот же набор услуг будет стоить дороже — 7050 и 6400 рублей соответственно.