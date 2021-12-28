Раскрыта сумма трат россиян на салоны красоты перед Новым годом

Специалисты сервиса «СберУслуги» раскрыли сумму трат россиян в бьюти-сфере перед Новым годом. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Газеты.ру».

Эксперты заявили, что спрос на услуги парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса, а также на коррекцию бровей и ресниц заметно вырос в предверии праздников. Отмечается, что таким образом поход в салон красоты обойдется россиянам минимум в 5300 рублей. Однако Москве и Санкт-Петербурге тот же набор услуг будет стоить дороже — 7050 и 6400 рублей соответственно.

Согласно релизу, стоимость упомянутых процедур варьируется в зависимости от региона страны. По данным сервиса «ЮKassa», число покупателей в сфере красоты с 20 по 26 декабря выросло на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, например, в среднем цена женской стрижки составляет 500 рублей, а укладка волос и вечерний макияж — 1500 рублей. В то же время классический маникюр с покрытием лаком стоит как минимум тысячу рублей, а прайс на коррекцию и окрашивание бровей достигает 800 рублей.

Ранее в декабре косметолог Ирина Гришина перечислила процедуры, которые могут испортить внешность женщин накануне Нового года. Например, она посоветовала отложить глубокий пилинг с ретинолом, биоревитализацию и уколы красоты, чтобы избежать покраснений кожи лица. Вместо этого Гришина предложила записаться на легкую шлифовку и сделать несколько масок.