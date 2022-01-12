Аэропорт Алма-Аты останется закрытым до конца режима ЧП

Аэропорт Алма-Аты останется закрытым до конца действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане. Об этом в среду, 12 января, сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу городского акимата (администрации).

Режим ЧП был введен по всему Казахстану 6 января. Он продлится до 19 января. В регионах на период действия ЧП также установлен комендантский час с 23:00 до 07:00.

2 января в казахстанских городах начались массовые протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с политическими требованиями, в том числе об уходе из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.

Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате. Протестующим удалось захватить местный аэропорт. 7 января Министерство обороны России сообщило, что миротворцы из РФ совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль воздушную гавань.