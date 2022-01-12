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Москвичам пообещали алмазную пыль в небе

Синоптик Тишковец: утром 13 января в небе над Москвой появится алмазная пыль

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В небе над Москвой может появиться алмазная пыль. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что наблюдать данное явление можно будет утром 13 января. По его словам, в ночь на четверг в столичный регион придут самые сильные с начала года морозы: в Москве температура опустится до минус 20 градусов, а в Подмосковье от минус 15-20 градусов на юге и до минус 28 градусов на севере.

В результате из-за аномального холода и высокой влажности начнется интенсивное вымораживание водяного пара, в связи с чем под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, пояснил Тишковец. Он добавил, что в метеорологии их именуют ледяными иглами, алмазной пылью или осадками ясного неба.

Синоптик предупредил москвичей, что данные кристаллы будут отражать свет и могут привести к появлению таких оптических явлений, как ложная луна или солнце, световые столбы и другим.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости предупредил, что россиян в конце рабочей недели ждет резкий скачок температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба.

Ксения Назарова
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