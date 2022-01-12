Основатель Versus Battle извинился перед азербайджанцами за слова о Карабахе

Основатель площадки рэп-баттлов Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, извинился перед азербайджанцами за слова о Нагорном Карабахе. Ролик на эту тему появился в его Instagram-сторис.

«Глубоко извиняюсь перед всеми жителями Азербайджана. Любовь и уважение исключительно, ребят. Ролик, который вышел, — я был сильно пьян, и я не помню, что я это говорил. Очень сильно вас люблю, извините меня за этот поступок. Вообще не знаю, зачем я это я сказал. Азербайджан, самая большая вам любовь. Прошу прощения еще раз», — сказал Ресторатор.

Речь о видео 2020 года, которое недавно было опубликовано в TikTok и ряде Telegram-каналов. В нем Тимарцев предлагает жителям Азербайджана встать на колени и отдать Нагорный Карабах армянам.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м Армения, Азербайджан и НКР заключили перемирие, но оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х годах территорий.