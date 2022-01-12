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Россиянка оценила опасность поездки в Египет для одинокой девушки

Россиянка рассказала о настойчивых знаках внимания к одиноким девушкам в Египте от местных

Фото: Unsplash

Российская туристка побывала в Египте и рассказала, насколько опасной может быть поездка в страну для одинокой девушки. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора, в Египте особое отношение к женщинам из России. Так, одиноким туристкам продавцы часто делают скидки на рынках или угощают их фруктами и ягодами. Однако путешественница предупредила, что местные мужчины проявляют слишком настойчивые знаки внимания к одиноким девушкам.

«Улыбаются, флиртуют, машут, без проблем фотографируются. И, конечно, эти бесконечные комплименты. Они готовы делать их каждый день», — оценила россиянка поведение египтян.

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Также россиянка рассказала, что местные жители всегда реагируют на «экстравагантно одетых дам» в коротких юбках и с глубоким декольте. Блогерша добавила, что египтяне могут «не устоять» и «бросать в след пылкие комментарии». «В их понимании такая женщина сама хочет приключений», — объяснила она.

При этом путешественница отметила, что местные мужчины обращают внимание и на скромно одетых девушек, пытаясь вступить с ними в контакт — в особенности в магазинах, на экскурсиях и аптеках.

Ранее в декабре туристка, побывавшая в Египте, объяснила желание арабских мужчин брать в жены русских девушек. По ее словам, россиянкам свойственна уверенностью в себе. Также, по ее мнению, они раскрепощенные и «без лишних загонов» — эти качества выгодно выделяют россиянок среди представительниц других национальностей.

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Мария Гейн
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