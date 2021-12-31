Россиянка побывала в Египте и объяснила желание арабов жениться на русских

Российская туристка побывала на отдыхе в Египте и объяснила желание арабских мужчин брать в жены русских девушек. Об этом путешественница рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница считает, что ее соотечественницы выделяются уверенностью в себе. Также, по ее мнению, они раскрепощенные и «без лишних загонов» — эти качества выгодно выделяют россиянок среди представительниц других национальностей. Тем не менее, по мнению автора блога, русские женщины очень падки на комплименты, лестные слова и всяческое проявление знаков внимания со стороны мужского пола.

«Верить на слово, конечно, глупо, но русские бабы до того истощены мужским вниманием, особенно комплиментами, что мы сразу начинаем таять от первого взгляда египтянина», — добавила туристка.

Также россиянка привела в пример слова одного знакомого араба: мужчина заявил, что русские женщины «выгодные». Так, египтянин отметил, что россиянки сами готовы зарабатывать и обеспечивать свои потребности, даже после свадьбы.

Путешественница поделилась, что в Египте лично познакомилась с несколькими девушками, которые имеют отношения с местными мужчинами. «Судьбы у всех разные, кто-то из девушек счастлив, а кто-то жалеет о своих поступках и думает, как бы сбежать от надоедливого восточного парня. Не хочу ничего советовать, у каждого своя жизнь, но лично я рисковать собой не стала бы», — выразила свое мнение автор блога.

Ранее в декабре эта же туристка выяснила причины любви египтян к русским женщинам. Так, путешественница узнала, что многие арабы любят россиянок благодаря их ухоженности и стремлению носить открытую одежду.