Побывавшая в Египте россиянка выяснила причины любви местных к русским женщинам

Российская туристка, побывавшая в Египте, познакомилась на отдыхе с местным жителем и выяснила его отношение к своим соотечественницам. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка узнала, что многие египтяне любят русских женщин благодаря ухоженному внешнему виду и стремлению носить открытую одежду. «Такое арабам даже во сне не снится. Так одеваются только русские девки, и это нравится местным мужчинам», — отметила она.

Другая причина — это любовь российских туристок к цветам. По словам путешественницы, из-за этого в Египте появилось много цветочных салонов, а профессия флориста стала очень популярной. Также мужчина признался, что местным нравится преданность россиянок. «Женщины влюбчивые и готовые на все ради мужчины. Вот почему они не боятся и переезжают в Египет насовсем, к мужу, в пустыню, в неблагоприятные условия», — рассказал он.

Кроме того, знакомый автора упомянул умение россиянок вкусно готовить, а также их требовательность к внешнему виду партнера. «Местные мужчины из тех, кто встречается с русской, выглядят просто с иголочки», — уточнил египтянин.

Ранее в декабре российская туристка познакомилась с пенсионерками из Франции и подслушала их разговоры о России. Девушка выяснила, что пожилые европейские женщины склонны хвалить русских мужчин за то, что они умеют практически все делать по дому своими руками. Также француженки отметили, что россияне почти не пьют воду, а вместо этого утоляют жажду соком или чаем.