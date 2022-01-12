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Таиланд отказался принимать забронировавших отели на Booking.com туристов

Власти Таиланда порекомендовали туристам не бронировать отели на Booking.com

Фото: Unsplash

Власти Таиланда отказались принимать туристов, забронировавших отели на онлайн-сервисе Booking.com. Об этом сообщает портал  TourDom.

Так, на официальном сайте tp.consular.go.th, на котором оформляются QR-коды для планирующих поездку в королевство, появилась рекомендация не бронировать гостиницы через Booking.com. «Данные отели не полностью соответствуют правилам въезда в Таиланд», — указано в сообщении.

По информации портала, речь идет о бронировании гостиниц, входящих в систему SHA+, проживание в которых обязательно в течение недели после въезда в страну. Отмечается, что на онлайн-площадке нет возможности забронировать необходимый пакет услуг, в который входит не только проживание в отеле, но и трансфер из аэропорта в гостиницу, а также два ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) в Таиланде принял решение открыть три новых провинции для туристов с 11 января 2022 года. Так, в рамках программы «Песочница» туристы смогут посещать провинции Краби, Пханг-Нга и Сураттхани.

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Валентина Процкова
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