Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Таиланд откроет три новые провинции для туристов

Таиланд откроет для туристов провинции Краби, Пханг-Нга и Сураттхани 11 января

Фото: Shutterstock

Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) в Таиланде принял решение открыть три новых провинции для туристов с 11 января 2022 года. Об этом сообщает TAT News.

Так, в рамках программы «Песочница» путешественники смогут отдохнуть в провинциях Краби, Пханг-Нга и Сураттхани (для туристов откроются острова Самуи, Пханган и Ко Тао — материковая часть региона будет по-прежнему закрыта).

Отмечается, что правила въезда в королевство не меняются. Прибывающие обязаны предоставить сертификат о вакцинации, результаты тестирования на коронавирус, квитанцию с предоплатой отеля, а также результаты двух ПЦР-тестов, которые нужно сдать непосредственно на курорте.

Ранее, в декабре 2021 года, специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали стоимость отдыха на Пхукете. Цены на путевки начинаются от 103 тысяч рублей для одного туриста. При этом тур в пятизвездочную гостиницу высокого уровня с авиабилетами обойдется от 255 тысяч до 300 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Стало известно о тайных советниках Трампа в годы его президентства
Джокович сделал заявление после освобождения из-под ареста
Актриса Елена Проклова попала в реанимацию в Москве
Ирина Шейк показала фото в латексном наряде с декольте
Задержанный в Казахстане музыкант объяснил признание вины
Крупнейшая экономика Европы потеряла рекордную сумму из-за стихии
Раскрыт замысел России на переговорах с Западом по вопросам безопасности
Таиланд откроет три новые провинции для туристов
Барсук откопал крупный клад с древними монетами
Суд арестовал имущество жены владельца «Рив Гош»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter