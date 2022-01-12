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В бундестаге ответили на попытки США замедлить запуск «Северного потока-2»

Депутат бундестага Котре: давление США на «Северный поток-2» нарушает международное право
Штефан Котре

Штефан Котре. Кадр: «Россия 1»

Попытки Соединенных Штатов саботировать «Северный поток-2» нарушают международное право. Так на заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о стремлении замедлить запуск газопровода отреагировал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре в разговоре с «Лентой.ру».

Он подчеркнул, что политическое давление США и санкции против газопровода — это вмешательство во внутренние дела европейских государств. «Они [Соединенные Штаты] используют давление на поставки газа из России в качестве политического оружия для достижения своих собственных политических целей», — сказал немецкий политик.

По словам Котре, тот факт, что правительство ФРГ пренебрегает интересами потребителей газа, свидетельствует «как об отсутствии у них компетентности, так и об их высокомерии». «Только США выиграют от остановки проекта», — подчеркнул он. В то же время политик выразил надежду, что газопровод удастся запустить в 2022 году.

Ранее Нуланд заявила, что США работают с ФРГ и ЕС над замедлением ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Правительство Германии «предприняло значительные шаги» к тому, чтобы отложить запуск проекта, подчеркнула она.

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Валентина Шварцман
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